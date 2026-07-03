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Pompe pentru sân şi îngrijire
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Philips Avent Pompă de sân electrică dublă
Producție oprită
Asistență
SCF334/31
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Pot folosi pompa de sân Philips Avent cu orice produse Avent?
Când trebuie să cumpăr o pompă de sân?
Recipient pentru depozitarea laptelui matern
Recipiente de depozitare a laptelui matern
Recipient de stocare hrană
AventCorpul pompei de sân
AventSupapă pentru pompa de sân
AventPernă de masaj pentru pompa de sân
AventDiafragmă pompă de sân electrică
AventInel înfiletant pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Protecţie de mamelon
Tampoane pentru sâni
Pompa de sân electrică Philips Avent are un nivel scăzut de sucţiune sau deloc
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