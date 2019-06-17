Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
220-240 V
Produsele Philips AVENT iQ cu tehnologie avansată sunt inteligente şi capabile de răspuns - concepute pentru a uşura hrănirea şi îngrijirea bebeluşului dumneavoastră.
Menţine conţinutul steril prin repetarea continuă a acestui ciclu timp de 24 ore. Caracteristica de pauză vă permite să scoateţi obiectele fără să întrerupeţi ciclul.
Pe baza principiului aplicat în spitale, căldura intensă a aburului elimină bacteriile dăunătoare.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
DanielaC
07/05/2019
România
Un produs extraordinar!
Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Mihaela123
07/05/2019
România
Un produs foarte bun
Am folosit sterilizatorul la ambii copii. Este încăpător si foarte usor de folosit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF276/26 Digital Steam Sterilizer