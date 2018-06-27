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  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute

Producție oprită

Philips AventSterilizator electric cu abur

SCF274/34

5
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
Conţinut steril până la 6 ore
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Rapid şi uşor de utilizat

Sterilizează 6 biberoane în 8 minute

  • 220-240 V

Încap până la şase biberoane Philips Avent

Încap până la şase biberoane Philips Avent

Sterilizatorul are un design inteligent care ocupă spaţiu redus în bucătărie, dar în care încap şase biberoane Philips Avent sau două pompe de sân Philips Avent. Cele două coşuri din interior se pot cupla pentru a forma un coş pentru maşina de spălat vase, care face precurăţarea articolelor mai mici, precum suzete şi tetine, mult mai uşoară.

Conţinutul rămâne steril până la 6 ore, dacă nu se deschide capacul

Conţinutul rămâne steril până la 6 ore, dacă nu se deschide capacul

După finalizarea ciclului de sterilizare, conţinutul din sterilizatorul electric Philips Avent Electric va rămâne steril până la 6 ore, dacă nu se deschide capacul.

Conţinutul este steril şi gata de utilizare în aprox. 8 minute

Conţinutul este steril şi gata de utilizare în aprox. 8 minute

Cu sterilizatorul electric Philips Avent, poţi steriliza conţinutul în cel mult 8 minute

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/06/2018

România

România

Super

Foarte ușor de utilizat și rapid. Îmi place că îmi pot face treaba liniștită chiar dacă am biberoanele la sterilizat. După ce își face treaba declanșează singur.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Avantaje

gyors, alapos, egyszerű

Dezavantaje

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 