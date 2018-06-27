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Producție oprită
220-240 V
Sterilizatorul are un design inteligent care ocupă spaţiu redus în bucătărie, dar în care încap şase biberoane Philips Avent sau două pompe de sân Philips Avent. Cele două coşuri din interior se pot cupla pentru a forma un coş pentru maşina de spălat vase, care face precurăţarea articolelor mai mici, precum suzete şi tetine, mult mai uşoară.
După finalizarea ciclului de sterilizare, conţinutul din sterilizatorul electric Philips Avent Electric va rămâne steril până la 6 ore, dacă nu se deschide capacul.
Cu sterilizatorul electric Philips Avent, poţi steriliza conţinutul în cel mult 8 minute
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ana21Maria
27/06/2018
România
Super
Foarte ușor de utilizat și rapid. Îmi place că îmi pot face treaba liniștită chiar dacă am biberoanele la sterilizat. După ce își face treaba declanșează singur.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Avantaje
gyors, alapos, egyszerű
Dezavantaje
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.