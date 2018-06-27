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Producție oprită
220-240 V
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ana21Maria
27/06/2018
România
Super
Foarte ușor de utilizat și rapid. Îmi place că îmi pot face treaba liniștită chiar dacă am biberoanele la sterilizat. După ce își face treaba declanșează singur.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Avantaje
gyors, alapos, egyszerű
Dezavantaje
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló