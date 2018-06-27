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  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
  • Sterilizează 6 biberoane în 8 minute

Producție oprită

Philips Avent ExpressSterilizator electric cu abur

SCF274/26

5
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Sterilizează 6 biberoane în 8 minute
Rapid şi uşor de utilizat
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Rapid şi uşor de utilizat

Sterilizează 6 biberoane în 8 minute

  • 220-240 V

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/06/2018

România

România

Super

Foarte ușor de utilizat și rapid. Îmi place că îmi pot face treaba liniștită chiar dacă am biberoanele la sterilizat. După ce își face treaba declanșează singur.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Express SCF274/26 Electric Steam Sterilizer

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Avantaje

gyors, alapos, egyszerű

Dezavantaje

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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