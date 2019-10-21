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Producție oprită
Sterilizatorul cu microunde Philips Avent a fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piaţă. Datorită dimensiunilor reduse, este comod de transportat, asigurându-te că ai întotdeauna un biberon steril când pleci într-o scurtă călătorie peste noapte sau într-o vacanţă mai lungă în străinătate. De asemenea, este ideal ca sterilizator suplimentar acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (Î), 280 (l), 280 (L) mm.
Sterilizatorul cu microunde are cleme pe partea laterală pentru siguranţă suplimentară. Clemele închid capacul în mod sigur, astfel încât apa fierbinte să nu poată ieşi uşor când scoţi sterilizatorul din cuptorul cu microunde. Mânerele laterale au fost proiectate, de asemenea, pentru a rămâne reci pentru a te ajuta să manevrezi sterilizatorul în mod sigur.
Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis
4.6
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Johanna
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.