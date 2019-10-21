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  • Foarte rapid şi comod
  • Foarte rapid şi comod

Producție oprită

Philips AventSterilizator cu abur cu microunde

SCF271/20

4.6
| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Foarte rapid şi comod
Designul uşor şi compact al sterilizatorului cu abur Philips Avent cu microunde îl face ideal pentru utilizare în şi în afara casei SCF271/20. Conţinutul rămâne steril până la 24 ore, dacă nu este deschis capacul.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*

Foarte rapid şi comod

Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Sterilizatorul cu microunde Philips Avent a fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piaţă. Datorită dimensiunilor reduse, este comod de transportat, asigurându-te că ai întotdeauna un biberon steril când pleci într-o scurtă călătorie peste noapte sau într-o vacanţă mai lungă în străinătate. De asemenea, este ideal ca sterilizator suplimentar acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (Î), 280 (l), 280 (L) mm.

Mânerele laterale închid capacul în siguranţă

Mânerele laterale închid capacul în siguranţă

Sterilizatorul cu microunde are cleme pe partea laterală pentru siguranţă suplimentară. Clemele închid capacul în mod sigur, astfel încât apa fierbinte să nu poată ieşi uşor când scoţi sterilizatorul din cuptorul cu microunde. Mânerele laterale au fost proiectate, de asemenea, pentru a rămâne reci pentru a te ajuta să manevrezi sterilizatorul în mod sigur.

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

2
1

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 