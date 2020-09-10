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Producție oprită
SCF260/37
220-240 V
Încălzitorul digital pentru biberoane Philips Avent calculează automat timpul necesar de încălzire în funcţie de tipul de hrană, de cantitatea hranei şi de temperatura de începere. Hrana este încălzită uniform, fără puncte fierbinţi. Închiderea automată protejează împotriva supraîncălzirii.
Încălzitorul digital pentru biberoane Philips Avent îţi permite să încălzeşti hrana bebeluşului rapid şi uniform. Acesta încălzeşte 125 ml/4 oz de lapte la temperatura camerei în mai puţin de 2 minute.
Afişajul digital al încălzitorului pentru biberoane Philips Avent este foarte simplu de utilizat. Te informează pe parcursul ciclului de încălzire şi te anunţă când hrana s-a încălzit.
3.7
din 5
18
Recenzii
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Avantaje
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Cumpărător verificat
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
JoannaRegina
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Biberonul nu este inclus cu acest produs
Excepţie: nu se recomandă utilizarea cu biberonul Philips Avent semitransparent din PP (polipropilenă) de 330 ml/11 oz.