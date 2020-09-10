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  • Încălzire rapidă, inteligentă
  • Încălzire rapidă, inteligentă
  • Încălzire rapidă, inteligentă
  • Încălzire rapidă, inteligentă
  • Încălzire rapidă, inteligentă
  • Încălzire rapidă, inteligentă

Producție oprită

Philips AventÎncălzitor digital pentru biberon

SCF260/22

3.7
| (18) Recenzii
Încălzire rapidă, inteligentă
Noul încălzitor digital de biberon şi hrană pentru bebeluşi uşurează încălzirea rapidă şi sigură a hranei bebeluşului. Tehnologia avansată calculează automat timpul de încălzire. Doar selectaţi câteva opţiuni de pornire şi lăsaţi încălzitorul de biberoane să facă restul!
Vezi toate beneficiile

Încălzire rapidă, inteligentă

  • 220-240 V

Ultra rapid, cu opţiuni multiple

Ultra rapid, cu opţiuni multiple

Pur şi simplu selectaţi câteva opţiuni şi tehnologia iQ calculează automat timpul de încălzire necesar pentru încălzirea delicată şi uniformă a hranei bebeluşului dumneavoastră.

Vă comunică când este gata mâncarea

Afişajul digital uşor de utilizat vă ţine la curent

Încălzeşte sigur şi uniform

Încălzeşte sigur şi uniform

Mâncarea este încălzită uniform, fără puncte calde. Închiderea automată protejează împotriva supraîncălzirii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.7

din 5

18

Recenzii

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Avantaje

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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