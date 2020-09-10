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Producție oprită
SCF260/22
220-240 V
Pur şi simplu selectaţi câteva opţiuni şi tehnologia iQ calculează automat timpul de încălzire necesar pentru încălzirea delicată şi uniformă a hranei bebeluşului dumneavoastră.
Afişajul digital uşor de utilizat vă ţine la curent
Mâncarea este încălzită uniform, fără puncte calde. Închiderea automată protejează împotriva supraîncălzirii.
3.7
din 5
18
Recenzii
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Avantaje
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Cumpărător verificat
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
JoannaRegina
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek