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Producție oprită

Boxă portabilă

SBM130ORG/00

Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate prin conectivitate USB/card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.

Vezi toate beneficiile

Boxa dvs. portabilă all-in-one

  • Portocaliu

  • USB

Redare simplă de pe card USB/MicroSD

Doar încărcaţi pe cardul USB sau MicroSD conţinutul dorit, conectaţi-l la player - şi nu va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Acumulator reîncărcabil încorporat

Compact şi mobil

Specificaţii tehnice

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