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Boxă portabilă

SBM100WHI/00

Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate prin conectivitate cu card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.

Vezi toate beneficiile

Boxa dvs. portabilă all-in-one

  • Alb

Redare simplă de pe cardul MicroSD

Doar încărcaţi pe card conţinutul dorit, conectaţi-l la player - şi nu va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Mufă pentru căşti stereo pentru o audiţie muzicală superioară

Conectează-ţi căştile la acest dispozitiv Philips pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doreşti. Te poţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la acest dispozitiv.

Compact şi mobil

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