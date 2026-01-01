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Producție oprită
SBM100WHI/00
Boxa dvs. portabilă all-in-one
Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate prin conectivitate cu card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.
Alb
Doar încărcaţi pe card conţinutul dorit, conectaţi-l la player - şi nu va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că rămâneţi fără opţiuni de divertisment.
Conectează-ţi căştile la acest dispozitiv Philips pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doreşti. Te poţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la acest dispozitiv.
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