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Producție oprită
SBM100ORG/00
Boxa dvs. portabilă all-in-one
Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate prin conectivitate cu card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.
Portocaliu
Acest sistem are o putere de ieşire de 1,5 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
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