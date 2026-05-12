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Producție oprită
Lame DualSteelPrecision
Capete Flexibile 360-D
Senzori PowerAdapt & Motion Control
Senzor Pressure Guard
Protecția pielii cu învelișul Nano SkinGlide
Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie, datorită lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual SteelPrecision taie mai multe fire la o singură trecere**.
Contactul dintre capetele aparatului de bărbierit şi piele se face printr-un strat protector. Realizat din până la 250.000 de micromărgele pe centimetru pătrat, acest strat îmbunătăţeşte alunecarea cu 30%*** minimizând iritaţia.
Utilizarea presiunii corecte este esenţială pentru precizie şi protejarea pielii. Senzorii avansaţi ai aparatului de bărbierit citesc presiunea pe care o aplici, iar semnalul luminos inovator arată când apeşi prea tare sau prea puţin. Pentru un bărbierit personalizat, potrivit pentru tine.
4.8
din 5
702
Recenzii
95%
recomandă acest produs
NicuAva
12/05/2026
România
Aparatul de barberit i9000 prestige este excelent.
Am folosit mai multe aparate de barberit, dar acesta corespunde nevoilor mele. Ma simt foarte bine cu el, este ceea ce mi- am dorit.
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Date of Use 2026-05-09
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Date of Use 2026-05-09
Andrei Dan
15/10/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelenta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ
laurjohn
07/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ok
Foarte precis și fin. Nu simți nici o problemă pe piele.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ
faţă de seria Philips S9000 anterioară
Conform utilizatorilor Philips seria S7000 şi aplicaţiei GroomTribe în anul 2019
* Comparativ cu materialul fără strat de acoperire
* * Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş
* * * 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.