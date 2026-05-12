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  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
  • Precizie superioară*, confort personalizat al pielii

Producție oprită

Shaver series 9000Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

S9982/55

4.8
| (702) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
Descoperă cel mai inteligent aparat de bărbierit din lume dotat cu AI, Philips Shaver seria 9000. Tunde la nivelul pielii cu sistemul de bărbierit Lift & Cut, în timp ce tehnologia SkinIQ oferă feedback în timp real privind presiunea, pentru a-ţi proteja pielea.
Vezi toate beneficiile

Pentru precizie superioară, chiar şi pe o barbă de 5 zile

Precizie superioară*, confort personalizat al pielii

  • Lame DualSteelPrecision

  • Capete Flexibile 360-D

  • Senzori PowerAdapt & Motion Control

  • Senzor Pressure Guard

  • Protecția pielii cu învelișul Nano SkinGlide

Precizie la nivelul pielii cu sistemul de ras Lift & Cut

Precizie la nivelul pielii cu sistemul de ras Lift & Cut

Tehnologia noastră rotativă unică, patentată, Lift & Cut ridică uşor părul din rădăcină înainte de a-l tăia exact la nivelul pielii (până la 0,00 mm de piele), fără ca lamele să atingă pielea.

Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie, datorită lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual SteelPrecision taie mai multe fire la o singură trecere**.

Întotdeauna presiunea optimă datorită senzorului Pressure Guard

Întotdeauna presiunea optimă datorită senzorului Pressure Guard

Utilizarea presiunii corecte este esenţială pentru precizie şi protejarea pielii. Senzorii avansaţi ai aparatului de bărbierit citesc presiunea pe care o aplici, iar semnalul luminos inovator arată când apeşi prea tare sau prea puţin. Pentru un bărbierit personalizat, potrivit pentru tine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

702

Recenzii

95%

recomandă acest produs

12/05/2026

România

România

Aparatul de barberit i9000 prestige este excelent.

Am folosit mai multe aparate de barberit, dar acesta corespunde nevoilor mele. Ma simt foarte bine cu el, este ceea ce mi- am dorit.

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Date of Use 2026-05-09

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Date of Use 2026-05-09

15/10/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelenta

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige XP9204/30 Aparat electric de ras (umed&uscat) cu SkinIQ

07/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Ok

Foarte precis și fin. Nu simți nici o problemă pe piele.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 S9975/55 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

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Referințe

  1. comparativ cu predecesorul, Philips seria 9000

  2. Comparativ cu aparatul de bărbierit Philips seria 3000, pe o barbă de 3 zile

  3. * Comparativ cu materialul fără strat de acoperire

  4. * * Conform utilizatorilor de Philips seria S7000 şi ai aplicaţiei Philips Shaving în anul 2019

  5. * * * Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş

  6. * * * * 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.