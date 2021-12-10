Căutare termeni

      Shaver series 9000 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ

      S9974/35

      Precizie superioară*, confort personalizat al pielii

      Descoperă cel mai inteligent aparat de bărbierit din lume dotat cu AI, Philips Shaver seria 9000. Tunde la nivelul pielii cu sistemul de bărbierit Lift & Cut, în timp ce tehnologia SkinIQ oferă feedback în timp real privind presiunea, pentru a-ţi proteja pielea.

      Precizie superioară*, confort personalizat al pielii

      Pentru precizie superioară, chiar şi pe o barbă de 5 zile

      • Precizie la nivelul pielii
      • Lame Dual SteelPrecision
      • Senzor Pressure Guard
      • Capete flexibile 360-D
      • Până la 5 ani garanţie*****
      Precizie la nivelul pielii cu sistemul de ras Lift & Cut

      Precizie la nivelul pielii cu sistemul de ras Lift & Cut

      Tehnologia noastră rotativă unică, patentată, Lift & Cut ridică uşor părul din rădăcină înainte de a-l tăia exact la nivelul pielii (până la 0,00 mm de piele), fără ca lamele să atingă pielea.

      Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

      Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

      Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie, datorită lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual SteelPrecision taie mai multe fire la o singură trecere**.

      Întotdeauna presiunea optimă datorită senzorului Pressure Guard

      Întotdeauna presiunea optimă datorită senzorului Pressure Guard

      Utilizarea presiunii corecte este esenţială pentru precizie şi protejarea pielii. Senzorii avansaţi ai aparatului de bărbierit citesc presiunea pe care o aplici, iar semnalul luminos inovator arată când apeşi prea tare sau prea puţin. Pentru un bărbierit personalizat, potrivit pentru tine.

      Capete flexibile 360-D care se adaptează la conturul feţei

      Capete flexibile 360-D care se adaptează la conturul feţei

      Conceput să urmeze conturul feţei şi al gâtului, acest aparat de ras electric Philips are capete complet flexibile, care se rotesc la 360° pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

      Construit pentru a dura: până la 5 ani garanţie*****

      Construit pentru a dura: până la 5 ani garanţie*****

      Aparatele noastre de bărbierit sunt proiectate pentru excelenţă şi sunt livrate cu garanţie de 5 ani, astfel încât să te poţi bucura de fiabilitate şi performanţă maximă. Bărbierit după bărbierit.

      Alunecare cu 30% mai lină*** cu stratul protector Nano SkinGlide

      Alunecare cu 30% mai lină*** cu stratul protector Nano SkinGlide

      Contactul dintre capetele aparatului de bărbierit şi piele se face printr-un strat protector. Realizat din până la 250.000 de micro-mărgele pe centimetru pătrat, acest strat îmbunătăţeşte alunecarea cu până la 30%*** minimizând iritaţia.

      Se adaptează la densitatea bărbii cu senzorul Power Adapt

      Se adaptează la densitatea bărbii cu senzorul Power Adapt

      Aparatul electric de ras dispune de o tehnologie inteligentă cu senzor pentru părul facial care măsoară densitatea părului de 500 de ori pe secundă. Senzorul Power Adapt adaptează automat puterea de tăiere, pentru bărbierit delicat şi fără efort.

      Îmbunătăţeşte-ţi experienţa de bărbierit cu aplicaţia Philips Shaving

      Îmbunătăţeşte-ţi experienţa de bărbierit cu aplicaţia Philips Shaving

      Perfecţionează-ţi bărbieritul asociind aparatul de bărbierit cu aplicaţia Philips Shaving****. Monitorizează-ţi rutina de bărbierire, personalizează-ţi bărbieritul şi îmbunătăţeşte-ţi tehnica pentru un bărbierit care este pe cât de precis, pe atât de blând cu pielea.

      Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

      Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

      Curăţă aparatul de bărbierit cu uşurinţă. Printr-o simplă atingere a unui buton, deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.

      Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

      Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

      Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile proprii. Cu funcţia umed şi uscat, poţi alege un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau cu spumă chiar şi la duş.

      Lamă de tuns pop-up de precizie integrată în mâner

      Lamă de tuns pop-up de precizie integrată în mâner

      Desăvârşeşte-ţi stilul utilizând lama de tuns pop-up de precizie a aparatului de bărbierit. Integrată în corpul aparatului de bărbierit, aceasta reprezintă modul perfect pentru a-ţi îngriji mustaţa şi pentru a-ţi tunde perciunii.

      Făcut cu grijă pentru tine şi planetă

      Făcut cu grijă pentru tine şi planetă

      Prin înlocuirea a 30% din materialele noastre plastice interne cu plastic reciclat, economisim tone de plastic virgin în procesul nostru de producţie. În plus, lamele noastre sunt fabricate din oţel reciclat 80% şi sunt produse într-o fabrică care foloseşte energie regenerabilă 100%.

      Încărcare fără efort cu suportul convenabil disponibil la îndemână

      Încărcare fără efort cu suportul convenabil disponibil la îndemână

      Încărcaţi complet aparatul de ras în 1 oră în suport. Un suport creat atât pentru încărcarea comodă a dispozitivului, cât şi pentru depozitarea acestuia în siguranţă.

      Afişaj OLED pentru SkinIQ dinamic şi notificări de la aparat

      Afişaj OLED pentru SkinIQ dinamic şi notificări de la aparat

      Primul aparat de bărbierit Philips cu afişaj OLED dinamic dezvăluie fiecare funcţie şi notificare a aparatului de bărbierit cu animaţii clare, fluide. Interfaţa intuitivă include îndrumări SkinIQ, starea bateriei, sfaturi de curăţare şi multe altele.

      60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă

      60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă

      Acest sistem avansat de încărcare îţi oferă două opţiuni convenabile: 60 de minute de funcţionare după o încărcare completă sau o încărcare rapidă pentru un bărbierit.

      Specificaţii tehnice

      • Accesoriu SmartClick

        Se potriveşte tipurilor de produs
        RQ585/51 NU se potriveşte cu tipul de cap unghiular

      • Accesorii

        Husă
        Toc de transport
        Lamă de tuns pop-up integrată
        Da

      • Alimentare

        Încărcare
        • Încărcare completă în 1 oră
        • Încărcare rapidă în 5 min.
        Durată de funcţionare
        60 minute
        Tip baterie
        Li-ion
        Mod oprit (fără accesorii)
        < 0,1 W

      • Design

        Finisaj
        Eleganţă clasică
        Mâner
        Mâner şi manevrare ergonomică
        Culoare
        Crom închis

      • Service

        Cap înlocuibil
        Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu SH91
        Garanţie de 2 ani
        Da
        2 + 3 ani garanţie*****
        Da

      • Performanţe în bărbierire

        Sistem de ras
        • Sistem Lift & Cut
        • Lame Dual SteelPrecision
        Urmărirea conturului
        Capete flexibile 360-D
        Tehnologie SkinIQ
        • Senzor Power Adapt
        • Înveliş Nano SkinGlide
        • Senzor Motion Control
        • Senzor Pressure Guard

      • Uşor de utilizat

        Afişaj
        Indicator pentru nivelul bateriei în procente
        Umed şi uscat
        Utilizare umedă şi uscată
        Curăţare
        • Deschidere printr-o atingere
        • Complet lavabil

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

      • comparativ cu predecesorul, Philips seria 9000
      • *Comparativ cu aparatul de bărbierit Philips seria 3000, pe o barbă de 3 zile
      • **Comparativ cu materialul fără strat de acoperire
      • ***Conform utilizatorilor de Philips seria S7000 şi ai aplicaţiei Philips Shaving în anul 2019
      • **** 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la achiziţie.

