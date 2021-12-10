Taie părul în orice direcţie cu lamele rotative la 360 de grade

Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie, datorită lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual SteelPrecision taie mai multe fire la o singură trecere**.