S9974/35
Precizie superioară*, confort personalizat al pielii
Descoperă cel mai inteligent aparat de bărbierit din lume dotat cu AI, Philips Shaver seria 9000. Tunde la nivelul pielii cu sistemul de bărbierit Lift & Cut, în timp ce tehnologia SkinIQ oferă feedback în timp real privind presiunea, pentru a-ţi proteja pielea.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat cu SkinIQ
Tehnologia noastră rotativă unică, patentată, Lift & Cut ridică uşor părul din rădăcină înainte de a-l tăia exact la nivelul pielii (până la 0,00 mm de piele), fără ca lamele să atingă pielea.
Aparatele de bărbierit rotative Philips sunt concepute special pentru a răspunde creşterii naturale a părului, tăind toate firele de păr care cresc în orice direcţie, datorită lamelor rotative la 360 de grade. Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual SteelPrecision taie mai multe fire la o singură trecere**.
Utilizarea presiunii corecte este esenţială pentru precizie şi protejarea pielii. Senzorii avansaţi ai aparatului de bărbierit citesc presiunea pe care o aplici, iar semnalul luminos inovator arată când apeşi prea tare sau prea puţin. Pentru un bărbierit personalizat, potrivit pentru tine.
Conceput să urmeze conturul feţei şi al gâtului, acest aparat de ras electric Philips are capete complet flexibile, care se rotesc la 360° pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Aparatele noastre de bărbierit sunt proiectate pentru excelenţă şi sunt livrate cu garanţie de 5 ani, astfel încât să te poţi bucura de fiabilitate şi performanţă maximă. Bărbierit după bărbierit.
Contactul dintre capetele aparatului de bărbierit şi piele se face printr-un strat protector. Realizat din până la 250.000 de micro-mărgele pe centimetru pătrat, acest strat îmbunătăţeşte alunecarea cu până la 30%*** minimizând iritaţia.
Aparatul electric de ras dispune de o tehnologie inteligentă cu senzor pentru părul facial care măsoară densitatea părului de 500 de ori pe secundă. Senzorul Power Adapt adaptează automat puterea de tăiere, pentru bărbierit delicat şi fără efort.
Perfecţionează-ţi bărbieritul asociind aparatul de bărbierit cu aplicaţia Philips Shaving****. Monitorizează-ţi rutina de bărbierire, personalizează-ţi bărbieritul şi îmbunătăţeşte-ţi tehnica pentru un bărbierit care este pe cât de precis, pe atât de blând cu pielea.
Curăţă aparatul de bărbierit cu uşurinţă. Printr-o simplă atingere a unui buton, deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.
Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile proprii. Cu funcţia umed şi uscat, poţi alege un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau cu spumă chiar şi la duş.
Desăvârşeşte-ţi stilul utilizând lama de tuns pop-up de precizie a aparatului de bărbierit. Integrată în corpul aparatului de bărbierit, aceasta reprezintă modul perfect pentru a-ţi îngriji mustaţa şi pentru a-ţi tunde perciunii.
Prin înlocuirea a 30% din materialele noastre plastice interne cu plastic reciclat, economisim tone de plastic virgin în procesul nostru de producţie. În plus, lamele noastre sunt fabricate din oţel reciclat 80% şi sunt produse într-o fabrică care foloseşte energie regenerabilă 100%.
Încărcaţi complet aparatul de ras în 1 oră în suport. Un suport creat atât pentru încărcarea comodă a dispozitivului, cât şi pentru depozitarea acestuia în siguranţă.
Primul aparat de bărbierit Philips cu afişaj OLED dinamic dezvăluie fiecare funcţie şi notificare a aparatului de bărbierit cu animaţii clare, fluide. Interfaţa intuitivă include îndrumări SkinIQ, starea bateriei, sfaturi de curăţare şi multe altele.
Acest sistem avansat de încărcare îţi oferă două opţiuni convenabile: 60 de minute de funcţionare după o încărcare completă sau o încărcare rapidă pentru un bărbierit.
