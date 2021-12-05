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Producție oprită
Inele SkinGlide
Lame GentlePresicion
Senzor de adaptare la barbă
Plan personal de bărbierire
Bucură-te de o alunecare lină cu tehnologia avansată cu microsfere de la Philips. Inspirate de principiile de alunecare din aerodinamică, inelele aparatului de bărbierit sunt acoperite cu mii de sfere micuţe, asemănătoare sticlei, pentru confort maxim al pielii.
Aparatul de bărbierit electric pentru piele sensibilă este dotat cu lame GentlePrecision pentru a minimiza trecerile repetate. Chiar şi în cazul în care este utilizat pe o barbă de 3 zile.
Acest aparat de bărbierit electric include un senzor de adaptare la barbă care îţi recunoaşte densitatea bărbii. Reglează apoi automat puterea pentru sarcina curentă. Simplu.
4.7
din 5
194
Recenzii
95%
recomandă acest produs
geo073
05/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un aparat excelent!!
Un produs foarte bun. Am avut si seria 6, dar acesta este mult peste acela. Taie f bine si nu irita. Cn doreste poate instala si aplicatia. Nota 10.
Avantaje
Taie f bine, nu irita pielea si acumulatorul tine muuult si bn.
Dezavantaje
Nu afiseaza paramatri ,martorii se aprind atunci cand indica o actiune necesara(curatare,incarcare,etc.)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Popab70
26/08/2020
România
Perfect
Am cumparat acest produs dupa ce am folosit 2 aparate de ras Xiaomi. Este un produs care te impresioneaza, pentru prima data simt ca barbieritul este o incantare si rezultatul este perfect. Foarte buna aplicatia care te invata de la un barbierit la altul cum sa te perfectionezi. Capul de indreptat ar fi putut totusi fi adaptat mai bine, astfel incat sa ia din micii peri de la baza nasului la care nu prea poti sa ajungi cu aparatul de ras.
Avantaje
Un barbierit perfect de la primul pas
Dezavantaje
Nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
KnightVali
13/07/2019
România
Produs de calitate !!!
Datorita campaniei de testare Philips am avut ocazia sa trec de la vechiul aparat la acesta. Nu am nimic negativ de remarcat la acesta, doar plusuri. Usurinta folosirii, precizia taierii, autonomia foarte buna, curatarea rapida sunt cateva dintre acestea. Un produs de calitate pe care il recomand cu incredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat