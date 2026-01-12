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Producție oprită
4.7
din 5
781
Recenzii
95%
recomandă acest produs
12/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de calitate -EXCELENT-
Produsele PHILIPS in general sint de cea mai buna calitate ,nu sint la primul produs...stiu ce spun ,SHAWER 7000 este foarte bun ,nu irita fata ,bateria tine destul de mult si incarcarea foarte rapida ,intretinerea foarte usoara si este foarte usor de folosit NOTA 10+, recomant cu toata increderea ,MULTUMESC PHILIPS.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Mircea BH
17/12/2025
România
Barbierit foarte fin si usor
Foarte bun aparat. De unde pot cumpăra un cap de barbierit pt seria 7000? Si un dispozitiv de curățarea.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Marian02
11/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs util
Un produs foarte bun, achiziționat din lipsa de timp, dar eficient la nevoie.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat