ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Producție oprită

Shaver series 7000 S7782/50 Wet & Dry electric shaver

S7782/50

4.7
| (781) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Vezi toate beneficiile

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

781

Recenzii

95%

recomandă acest produs

12/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de calitate -EXCELENT-

Produsele PHILIPS in general sint de cea mai buna calitate ,nu sint la primul produs...stiu ce spun ,SHAWER 7000 este foarte bun ,nu irita fata ,bateria tine destul de mult si incarcarea foarte rapida ,intretinerea foarte usoara si este foarte usor de folosit NOTA 10+, recomant cu toata increderea ,MULTUMESC PHILIPS.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

17/12/2025

România

România

Barbierit foarte fin si usor

Foarte bun aparat. De unde pot cumpăra un cap de barbierit pt seria 7000? Si un dispozitiv de curățarea.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

11/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Un produs util

Un produs foarte bun, achiziționat din lipsa de timp, dar eficient la nevoie.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips