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  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis

Producție oprită

Shaver series 5000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S5672/41

4.5
| (649) Recenzii | 89% recomandă acest produs

2 premii

Bărbierit rapid, curat şi precis
Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineaţă cu ajutorul unui sistem de lame MultiPrecision şi cu capete complet lavabile.
Vezi toate beneficiile

Protejează de 10 ori mai bine decât o lamă obişnuită*

Bărbierit rapid, curat şi precis

  • Sistem de lame MultiPrecision

  • Capete flexibile în 5 direcţii

  • Accesoriu aranjare barbă SmartClick

Profilul rotunjit al capului alunecă lin şi îţi protejează pielea

Profilul rotunjit al capului alunecă lin şi îţi protejează pielea

Bărbierire precisă fără zgârieturi şi tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în acelaşi timp pielea.

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi în duş.

Bărbiereşte părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

Bărbiereşte părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

Bărbiereşte şi mai rapid părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere obţinută prin activarea modului Turbo+.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

649

Recenzii

89%

recomandă acest produs

23/06/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte fiabil

Uscat sau umed functioneaze foarte bine! Recomand cu incredere!

Dezavantaje

Am pierdut cablul de alimentare!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5420/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

18/04/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs fără cusur!

Recomand cu încredere! Un produs de generație nouă, asigura un bărbierit rapid și nu irită tenul. Soțul meu este super încântat!

Avantaje

Tot

Dezavantaje

Acumulatorul are autonomie relativ scăzută

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

17/01/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Eram sceptic in privinta folosirii unui astfel de aparat, dar dupa folosirea acestui Philips Shaver seria 5000 pot spune doar wow ! Am testat aparatul si pe uscat si cu spuma si binenteles si sub dus, pot spune ca se achita cu brio de misiunea avuta . Fac precizarea ca ma barbieresc zilnic si da sunt mai incantat decat un aparat clasic cu 3, 4 sau 5 lame .Deci DA se merita achizitia acestui produs .

Avantaje

Rapid, taie cele mai mici fire de par, fara iritatii .

Dezavantaje

Poate ar fi fost necesara o husa sau geanta de transport

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5250/06 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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Referințe

  1. Protejează de 10 ori mai bine faţă de o lamă obişnuită - test efectuat în Germania, 2015, după o aclimatizare de 21 de zile

  2. 20% mai multă putere - în comparaţie cu sesiunile fără utilizarea modului Turbo+