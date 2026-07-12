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  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
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  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea

Producție oprită

Shaver series 5000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S5584/50

4.6
| (1336) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Bărbierit eficace, delicat cu pielea
Aparatul Philips Seria 5000 asigură un bărbierit eficient, îndepărtând acum şi mai multe fire de păr la o singură trecere*. Echipat cu tehnologie SkinIQ avansată, aparatul de bărbierit detectează densitatea părului şi se adaptează la aceasta, pentru confort îmbunătăţit pe piele.
Vezi toate beneficiile

cu tehnologie SkinIQ

Bărbierit eficace, delicat cu pielea

  • Lame SteelPrecision

  • Senzor Power Adapt

  • Capete flexibile 360-D

  • Lamă de tuns pop-up integrată

Performanţă mai bună de tăiere la fiecare mişcare

Performanţă mai bună de tăiere la fiecare mişcare

Puternice şi totuşi delicate, cele 45 de lame SteelPrecision cu ascuţire automată ale acestui aparat de bărbierit Philips efectuează până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, tăind mai multe fire la o singură trecere** pentru un bărbierit precis şi confortabil.

Un aparat de bărbierit cu puterea de a îmblânzi bărbile

Un aparat de bărbierit cu puterea de a îmblânzi bărbile

Aparatul de bărbierit electric are un senzor inteligent pentru părul facial care măsoară densitatea părului de 125 de ori pe secundă. Tehnologia adaptează automat puterea de tăiere pentru un bărbierit delicat şi fără efort.

Urmează contururile feţei

Urmează contururile feţei

Conceput să urmeze contururile feţei, acest aparat de bărbierit electric Philips are capete complet flexibile, care se rotesc la 360° pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

1336

Recenzii

92%

recomandă acest produs

12/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recommend

Best things in my life are Philips products. I use a variety of products, shavers, coffee machines, tv, 3D glasses, cooking equipment etc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

18/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

foarte bun

Taie barba foarte bine, nu prinde, se curata usor, bateria tine aprox 10 utilizari

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

04/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun.

Funcțional este un produs foarte bun, foarte silențios si taie foarte bine. Am folosit 4 ani tot aceasta serie fără sa schimb capul si a mers pana acum, dar nu mai taie cum trebuie. Mi se pare ca materialul folosit la modelul nou nu mai este așa de bun ca la modelul vechi. Modelul vechi are un design de lux din materiale foarte bune si are o prindere mai buna.

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

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Referințe

  1. Testat faţă de Philips Seria 3000.

  2. Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş