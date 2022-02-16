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  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis
  • Bărbierit rapid, curat şi precis

Producție oprită

Shaver series 5000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S5550/44

4.5
| (629) Recenzii | 91% recomandă acest produs

2 premii

Bărbierit rapid, curat şi precis
Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineaţă cu ajutorul unui sistem de lame MultiPrecision şi cu capete complet lavabile.
Vezi toate beneficiile

Protejează de 10 ori mai bine decât o lamă obişnuită*

Bărbierit rapid, curat şi precis

  • Sistem de lame MultiPrecision

  • Capete flexibile în 5 direcţii

  • Ap tuns precizie/Ap tuns păr nas

Profilul rotunjit al capului alunecă lin şi îţi protejează pielea

Profilul rotunjit al capului alunecă lin şi îţi protejează pielea

Bărbierire precisă fără zgârieturi şi tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în acelaşi timp pielea.

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Obţine un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec

Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi în duş.

Bărbiereşte părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

Bărbiereşte părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

Bărbiereşte şi mai rapid părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere obţinută prin activarea modului Turbo+.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

629

Recenzii

91%

recomandă acest produs

16/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumit

il folosesc de cel putin 3 ani si, pentru ca sunt multumit, am cumparat unul nou, la pretul unui cap de schimb! Philips a devenit firma mea preferata in ceea ce priveste aparatura de intretinere!

Avantaje

delicat cu tenul sensibil, taie foarte bine

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

07/09/2020

România

România

Produs excelent!

Recomand. Taie foarte bine, bateria tine foarte mult. Foarte mulțumit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

15/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun!

Bateria ar trebui sa tina mai mult si ar fi bine sa aiba si un cap pentru tuns parul din nas si urechi. In rest excelent.

Avantaje

Aparatul pt. tuns perciunii si curățarea usoara.

Dezavantaje

Lipsa unui saculet sau husă de transport, doar 40 min. de funcționare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat

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Referințe

  1. Protejează de 10 ori mai bine faţă de o lamă obişnuită - test efectuat în Germania, 2015, după o aclimatizare de 21 de zile

  2. 20% mai multă putere - în comparaţie cu sesiunile fără utilizarea modului Turbo+