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Producție oprită
Sistem de lame MultiPrecision
Capete flexibile în 5 direcţii
Ap tuns precizie/Ap tuns păr nas
Bărbierire precisă fără zgârieturi şi tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în acelaşi timp pielea.
Alege cum preferi să te bărbiereşti. Cu etanşarea Aquatec umed şi uscat, poţi alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poţi alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar şi în duş.
Bărbiereşte şi mai rapid părţile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere obţinută prin activarea modului Turbo+.
Premii
4.5
din 5
629
Recenzii
91%
recomandă acest produs
16/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte multumit
il folosesc de cel putin 3 ani si, pentru ca sunt multumit, am cumparat unul nou, la pretul unui cap de schimb! Philips a devenit firma mea preferata in ceea ce priveste aparatura de intretinere!
Avantaje
delicat cu tenul sensibil, taie foarte bine
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
RudySB
07/09/2020
România
Produs excelent!
Recomand. Taie foarte bine, bateria tine foarte mult. Foarte mulțumit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Bubucu
15/04/2020
România
Cumpărător verificat
Foarte bun!
Bateria ar trebui sa tina mai mult si ar fi bine sa aiba si un cap pentru tuns parul din nas si urechi. In rest excelent.
Avantaje
Aparatul pt. tuns perciunii si curățarea usoara.
Dezavantaje
Lipsa unui saculet sau husă de transport, doar 40 min. de funcționare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 S5130/06 Aparat de bărbierit electric uscat
Protejează de 10 ori mai bine faţă de o lamă obişnuită - test efectuat în Germania, 2015, după o aclimatizare de 21 de zile
20% mai multă putere - în comparaţie cu sesiunile fără utilizarea modului Turbo+