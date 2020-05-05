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  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
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  • Atingere delicată, piele fină

Producție oprită

Shaver series 7000 SensoTouchAparat de bărbierit electric umed/uscat

RQ1160/22

4.5
| (22) Recenzii | 91% recomandă acest produs

1 premiu

Atingere delicată, piele fină
Aparatul de bărbierit Philips SHAVER series 7000 oferă o atingere uşoară pentru un bărbierit lin. Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei tale şi bărbiereşte chiar şi cele mai scurte fire cu lamele sale DualPrecision.
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Atingere delicată, piele fină

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h

  • Dispoz. tundere de precizie cu husă

  • Sistem Jet clean

Fantele şi orificiile de tăiere prind şi cele mai scurte fire de păr

Fantele şi orificiile de tăiere prind şi cele mai scurte fire de păr

Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă

Lamele Super Lift and Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Lamele Super Lift and Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Capetele flexibile cu 2 direcţii se adaptează uşor la curbele feţei tale

Capetele flexibile cu 2 direcţii se adaptează uşor la curbele feţei tale

Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

22

Recenzii

91%

recomandă acest produs

1

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Avantaje

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Dezavantaje

Nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

27/05/2014

Polska

Polska

jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny

Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

17/12/2013

Polska

Polska

Super golarka

Łatwe golenie, nie podrażnia skóry tak jak nawet najbardziej zaawansowana golarka żyletkowa. Poza tym można wybrać golenie na sucho lub mokro, system czyszczący - super sprawa, wystarczy przemyć wodą głowicę a potem całość włożyć do urządzenia czyszczącego i włączyć a golarka zostanie umyta i naładowana. Bez zbędnego wysiłku :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

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