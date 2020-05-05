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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Dispoz. tundere de precizie cu husă
Sistem Jet clean
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
Premii
4.5
din 5
22
Recenzii
91%
recomandă acest produs
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Avantaje
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Dezavantaje
Nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Robert43
27/05/2014
Polska
jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny
Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
sasasa
17/12/2013
Polska
Super golarka
Łatwe golenie, nie podrażnia skóry tak jak nawet najbardziej zaawansowana golarka żyletkowa. Poza tym można wybrać golenie na sucho lub mokro, system czyszczący - super sprawa, wystarczy przemyć wodą głowicę a potem całość włożyć do urządzenia czyszczącego i włączyć a golarka zostanie umyta i naładowana. Bez zbędnego wysiłku :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver