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  • Atingere delicată, piele fină
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  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
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  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină
  • Atingere delicată, piele fină

Producție oprită

Shaver series 7000 SensoTouchaparat de bărbierit electric (umed/uscat)

RQ1155/16

4.5
| (101) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Atingere delicată, piele fină
Noul aparat bărbierit Philips SensoTouch RQ1155 oferă o atingere uşoară pentru un bărbierit lin. Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei dvs. şi bărbiereşte chiar şi cele mai scurte fire cu capetele sale DualPrecision.
Vezi toate beneficiile

Atingere delicată, piele fină

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h

  • Dispoz. tundere de precizie cu husă

Fantele şi orificiile de tăiere prind şi cele mai scurte fire de păr

Fantele şi orificiile de tăiere prind şi cele mai scurte fire de păr

Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă

Lamele Super Lift and Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Lamele Super Lift and Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă

Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Capetele flexibile cu 2 direcţii se adaptează uşor la curbele feţei tale

Capetele flexibile cu 2 direcţii se adaptează uşor la curbele feţei tale

Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

101

Recenzii

92%

recomandă acest produs

31/03/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

jest super

Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.

Avantaje

bateria, wyglad, funkcjonalnosc

Dezavantaje

raczej brak

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

04/11/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver

02/11/2020

Polska

Polska

Mój superpartner w codziennym goleniu

Codzienna rutyna z tą golarką stała się przyjemnym zajęciem.

Avantaje

Łatwa obsługa i eksploatacja.

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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