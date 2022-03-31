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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Dispoz. tundere de precizie cu husă
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
4.5
din 5
101
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Tajusza
31/03/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Avantaje
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Dezavantaje
raczej brak
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
ZM27
04/11/2020
Polska
Super sprzęt
Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Zybi 59
02/11/2020
Polska
Mój superpartner w codziennym goleniu
Codzienna rutyna z tą golarką stała się przyjemnym zajęciem.
Avantaje
Łatwa obsługa i eksploatacja.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho