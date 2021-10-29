Căutare termeni
QP401/30
Trusă de călătorie pentru depozitarea aparatului tău
Trusa de călătorie OneBlade de la Philips este perfectă pentru deplasări, păstrând aparatul şi lama protejate. Este compatibilă cu aparatele QP6XXX, QP27XX și QP28XX, perfect pentru modelele OneBlade Pro cu pieptene reglabil cu 14 sau 20 de poziţii.Vezi toate beneficiile
Încap aparatul cu lama ataşată, cablul de încărcare USB-A şi un pieptene.
Perfectă pentru aparatele OneBlade Pro QP6xxx, compatibilă și cu aparatele QP27XX, QP28XX.
Trusa de călătorie OneBlade este perfectă pentru deplasări.
Păstrează aparatul în siguranţă şi previne deteriorarea.
