Trusă de călătorie pentru depozitarea aparatului tău

Trusa de călătorie OneBlade de la Philips este perfectă pentru deplasări, păstrând aparatul şi lama protejate. Este compatibilă cu aparatele QP6XXX, QP27XX și QP28XX, perfect pentru modelele OneBlade Pro cu pieptene reglabil cu 14 sau 20 de poziţii.