    Trusă de călătorie pentru depozitarea aparatului tău

      OneBlade Travel Case Toc de transport

      QP401/30

      Trusă de călătorie pentru depozitarea aparatului tău

      Trusa de călătorie OneBlade de la Philips este perfectă pentru deplasări, păstrând aparatul şi lama protejate. Este compatibilă cu aparatele QP6XXX, QP27XX și QP28XX, perfect pentru modelele OneBlade Pro cu pieptene reglabil cu 14 sau 20 de poziţii.

      OneBlade Travel Case Toc de transport

      Trusă de călătorie pentru depozitarea aparatului tău

      Verifică compatibilitatea mai jos

      • Trusă de călătorie dedicată
      • Pentru aparat OneBlade
      • Cablu de încărcare USB-A
      • Un pieptene
      • Aparatul și accesoriile conexe acestuia (cablul încărcare și pieptenele) nu sunt incluse
      Depozitare practică

      Depozitare practică

      Încap aparatul cu lama ataşată, cablul de încărcare USB-A şi un pieptene.

      Pentru aparatul tău OneBlade

      Pentru aparatul tău OneBlade

      Perfectă pentru aparatele OneBlade Pro QP6xxx, compatibilă și cu aparatele QP27XX, QP28XX.

      Trusă de călătorie pentru OneBlade

      Trusa de călătorie OneBlade este perfectă pentru deplasări.

      Protejează-ți aparatul şi lama

      Păstrează aparatul în siguranţă şi previne deteriorarea.

      Specificaţii tehnice

      • Piese înlocuibile

        Se potriveşte la tipurile de produs
        QP6XXX, QP27XX, QP28XX
