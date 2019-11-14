ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Producție oprită

Shaver series 3000aparat de bărbierit electric uscat

PT731/16

4.5
| (335) Recenzii | 96% recomandă acest produs
ComfortCut
PowerTouch adaugă un plus de energie dimineţilor tale. Beneficiezi acum de mai multe minute de bărbierit la o încărcare, capete ce pot fi spălate complet şi lame ComfortCut pentru un bărbierit mai confortabil. Cu PowerTouch îţi vei realiza rapid rutina de dimineaţă.
Vezi toate beneficiile

Bărbierit rapid şi confortabil

ComfortCut

  • Capete ComfortCut Flexing

  • Utiliz fără fir 45 min/încărc 8 ore

  • Lamă de tuns pop-up

Lamele ComfortCut alunecă delicat pentru un bărbierit uşor, precis

Lamele ComfortCut alunecă delicat pentru un bărbierit uşor, precis

Lamele ComfortCut au margini rotunjite care alunecă lin pe piele, astfel încât vei obţine întotdeauna un bărbierit precis, dar confortabil.

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Se adaptează automat la linia feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai uşor şi mai fin.

45+ minute de bărbierit, încărcare de 8 ore

45+ minute de bărbierit, încărcare de 8 ore

O baterie Li-Ion eficientă din punct de vedere energetic, puternică, îți oferă mai multe bărbieriri cu o singură încărcare. Vei avea peste 45 de minute timp de bărbierire - aproximativ 15 bărbieriri - după 8 ore de încărcare. Ţine-l în priză timp de 3 minute şi vei avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

335

Recenzii

96%

recomandă acest produs

14/11/2019

România

România

Multumit

Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

25/09/2019

România

România

Un produs de calitate

Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

21/05/2019

România

România

Inca o alegere inspirata

Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips