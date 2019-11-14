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Super Lift&Cut
Capete flexibile
Bărbierire fără cablu de peste 40 de minute pentru 14 bărbieriri. Este încărcat complet în 8 ore, aşadar este întotdeauna pregătit odată cu tine.
Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis
Aparatul de ras urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin
4.5
din 5
335
Recenzii
96%
recomandă acest produs
CĂLĂRAȘI
14/11/2019
România
Multumit
Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Loredana1994
25/09/2019
România
Un produs de calitate
Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Mihai07
21/05/2019
România
Inca o alegere inspirata
Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat