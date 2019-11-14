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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

PT715/16

4.5
| (335) Recenzii | 96% recomandă acest produs
ComfortCut
Acest aparat de ras electric PowerTouch de la Philips adaugă energie dimineţilor dvs. Cu o durată de viaţă mai lungă, complet lavabil şi performanţă demonstrată cu capetele de ras Super Lift&Cut, asigură finalizarea rapidă a rutinei dvs. de dimineaţă.
Vezi toate beneficiile

Bărbierit rapid şi confortabil

ComfortCut

  • Capete flexibile Lift & Cut

  • Doar utilizare la priză

Funcţionare cu fir pentru putere constantă

Funcţionare cu fir pentru putere constantă

Funcţionare cu fir pentru un bărbierit fiabil pe care te poţi baza oricând

Sistem Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă şi confortabilă

Sistem Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă şi confortabilă

Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis

Răspuns contur dinamic pentru a urmări fiecare linie a feţei şi a gâtului

Răspuns contur dinamic pentru a urmări fiecare linie a feţei şi a gâtului

Aparatul de ras urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

335

Recenzii

96%

recomandă acest produs

14/11/2019

România

România

Multumit

Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

25/09/2019

România

România

Un produs de calitate

Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat

21/05/2019

România

România

Inca o alegere inspirata

Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat

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