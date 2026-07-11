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Producție oprită

Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, Face, Hair and Body

MG5740/15

4.6
| (645) Recenzii | 94% recomandă acest produs
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4.6

din 5

645

Recenzii

94%

recomandă acest produs

11/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Foarte mulțumit de produs! Taie bine și se curăță ușor.

Avantaje

Lame ascuțite, capacitate acumulator mare

Dezavantaje

Putine accesorii la acest model, lipsa încărcător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-07-01

24/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Produs calitate preț imbatabil,foarte silențios iar bateria ține mult(două ore)

Avantaje

Calitate preț și baterie imbatabil

Dezavantaje

Fără

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-06-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-06-17

02/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs extraordinar, recomand are tot ce trebuie

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-05-21

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1

Date of Use 2026-05-21

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