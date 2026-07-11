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Producție oprită
4.6
din 5
645
Recenzii
94%
recomandă acest produs
DrIDd
11/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Foarte mulțumit de produs! Taie bine și se curăță ușor.
Avantaje
Lame ascuțite, capacitate acumulator mare
Dezavantaje
Putine accesorii la acest model, lipsa încărcător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-07-01
Valderamma
24/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Produs calitate preț imbatabil,foarte silențios iar bateria ține mult(două ore)
Avantaje
Calitate preț și baterie imbatabil
Dezavantaje
Fără
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-06-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-06-17
BLD 11
02/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs extraordinar, recomand are tot ce trebuie
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-05-21
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 5000 Series MG5931/15 Aparat de tuns 10-în-1
Date of Use 2026-05-21