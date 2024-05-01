Gingii până la de 7 ori mai sănătoase**

Susţine sănătatea gingiilor tale cu acest cap de periere G3 Gum Health special conceput. Dispunerea perilor le permite celor exteriori să cureţe eficient de-a lungul liniei gingivale, chiar şi atunci când te concentrezi pe periajul dinţilor. Rezultatul este reprezentat de gingii de până la 7 ori mai sănătoase în doar două săptămâni**. Flexibilitatea sa inteligent concepută te ajută, de asemenea, să îndepărtezi de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală*.