Tehnologie Sonicare de ultimă generaţie

Această periuţă de dinţi electrică utilizează tehnologie Sonicare de ultimă generaţie care oferă cea mai fiabilă şi consistentă periere pentru rezultate excelente de fiecare dată. Motorul ajustează automat puterea, astfel că nu există fluctuaţii de performanţă când atingi zonele mai greu de curăţat. Bucură-te de o curăţare delicată, dar eficientă pentru dinţii şi gingiile tale cu 62.000 de mişcări ale perilor pe minut. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea, împingând lichidul adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingivale.