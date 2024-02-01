Căutare termeni

    Curăţare delicată pentru gingiile şi dinţii sensibili

      Philips Sonicare Series 6100 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

      HX7400/02

      Clasificare generală / 5
      Recenzii

      Curăţare delicată pentru gingiile şi dinţii sensibili

      Curăţarea temeinică poate fi blândă cu dinţii şi gingiile sensibile, cu o îndepărtare de 10 ori mai mare a plăcii bacteriene*. Dispune de tehnologia Sonicare de ultimă generaţie pentru o curăţare puternică, dar delicată, chiar şi în zonele greu accesibile.

      Disponibil în:

      Philips Sonicare Series 6100 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

      Acest produs
      Series 6100
      - {discount-value}

      Series 6100

      Periuţă de dinţi reîncărcabilă

      total

      recurring payment

      Curăţare delicată pentru gingiile şi dinţii sensibili

      Elimină delicat până la de 10 de ori mai multă placă bacteriană*

      • Elimină până la de 10 de ori mai multă placă bacteriană*
      • Curăţare delicată pentru gingii şi dinţi sensibili
      • Tehnologie Sonicare de ultimă generaţie
      • Senzor vizual de presiune
      • 2 moduri de periere, 3 intensităţi
      Extra delicată cu dinţii sensibili

      Extra delicată cu dinţii sensibili

      Curăţarea temeinică poate fi blândă cu dinţii şi gingiile sensibile. Acest cap de periere S2 Sensitive are un design unic cu peri lungi, subţiri şi ultra-moi, care asigură un periaj blând. Cu peste 3.000 de peri dispuşi des, te ajută să îndepărtezi de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală.

      Tehnologie Sonicare de ultimă generaţie

      Tehnologie Sonicare de ultimă generaţie

      Această periuţă de dinţi electrică utilizează tehnologie Sonicare de ultimă generaţie care oferă cea mai fiabilă şi consistentă periere pentru rezultate excelente de fiecare dată. Motorul ajustează automat puterea, astfel că nu există fluctuaţii de performanţă când atingi zonele mai greu de curăţat. Bucură-te de o curăţare delicată, dar eficientă pentru dinţii şi gingiile tale cu 62.000 de mişcări ale perilor pe minut. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea, împingând lichidul adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingivale.

      Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul de presiune

      Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul de presiune

      Această periuţă electrică Sonicare este prevăzută cu un inel luminos la bază care îţi semnalează discret dacă aplici prea multă presiune. Tot ce trebuie să faci este să reduci presiunea când acesta se aprinde, iar gingiile tale vor fi protejate.

      Alege experienţa de curăţare ideală

      Alege experienţa de curăţare ideală

      Oferă un plus de eficienţă periajului tău cu 6 setări diferite. Indiferent dacă doreşti un periaj mai intens sau unul adaptat unei nevoi specifice, ai control total. Alege între modul Clean şi modul Sensitive. Selectează unul dintre cele trei niveluri de intensitate.

      Ia periuţa cu tine, călătoreşte oriunde

      Ia periuţa cu tine, călătoreşte oriunde

      Carcasa de călătorie îţi permite să iei dispozitivul în deplasare. Este suficient de rezistentă pentru a-ţi proteja periuţa Sonicare, dar totodată suficient de compactă pentru a încăpea în orice geantă, fiind partenerul de călătorie ideal.

      Sesiuni de periaj ghidate

      Sesiuni de periaj ghidate

      Optimizează durata fiecărei sesiuni de periaj cu ajutorul cronometrelor Sonicare. La fiecare 20 de secunde, funcţia BrushPacer îţi va reaminti să treci la o altă zonă. După 2 minute, SmartTimer îţi va indica încheierea sesiunii.

      Bucură-te de un periaj excelent cu atenţionarea de înlocuire a capului de periere

      Bucură-te de un periaj excelent cu atenţionarea de înlocuire a capului de periere

      Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au o atenţionare de înlocuire a acestora. Acestea urmăresc cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.

      21 de zile de periaj obişnuit

      21 de zile de periaj obişnuit

      Bucură-te de până la 21 de zile de periaj obişnuit cu o singură încărcare. O nouă dimensiune a confortului în rutina ta de îngrijire orală.

      Specificaţii tehnice

      • Niveluri de intensitate

        Ridicată
        Pentru a îmbunătăţi curăţarea
        Medie
        Pentru o curăţare zilnică
        Redusă
        Pentru dinţi şi gingii sensibile

      • Alimentare

        Tensiune
        100-240 V

      • Specificaţii tehnice

        Durată de funcţionare (de la Maxim la Descărcat)
        21 de zile
        Baterie
        Reîncărcabilă
        Consum de energie
        Standby fără afişaj <0,5 W
        Tip baterie
        Litiu ION

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Alb

      • Service

        Garanţie
        2 ani garanţie limitată

      • Uşor de utilizat

        Mâner
        Design ergonomic subţire
        Compatibilitate cu mânerul
        Capete de periere cu aplicare rapidă
        Indicator baterie
        Pictograma iluminată indică durata de viaţă a bateriei
        Cronometru
        BrushPacer şi SmartTimer

      • Articole incluse

        Mâner
        1 periuţă de dinţi reîncărcabilă 6100
        Toc de transport
        1 toc de transport
        Cap de periere
        3 capete S2 Sensitive
        Încărcător
        1 încărcător USB-A

      • Performanţă de curăţare

        Îndepărtarea plăcii bacteriene
        Până la de 10 ori mai eficient*
        Viteză
        62.000 de mişcări de periere/min

      • Moduri

        Clean
        Pentru o curăţare zilnică impecabilă
        Sensitive
        Pentru dinţi şi gingii sensibile

      • Tehnologie cu senzori inteligenţi

        Feedback privind presiunea
        • Inelul cu lumină luminează violet
        • Vibraţie şi sunet de pulsaţie
        Atenţionare de înlocuire
        BrushSync te anunţă când este momentul să înlocuieşti capul de periere

      Recenzii

      • În zonele greu accesibile faţă de o periuţă de dinţi manuală, în 6 săptămâni.

