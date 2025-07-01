-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Philips Sonicare EasyClean HX6512/06 Sonic electric toothbrush
Producție oprită
Asistență
HX6512/06
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Toate (4)
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab