Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Asistență
HX6352/42
HX6350
Accesează magazinul
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Ce indică ledurile de stare a bateriei de pe periuţa de dinţi Sonicare?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează prea puternic
Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului