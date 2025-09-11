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Philips Sonicare for Kids Periuţă de dinţi electrică pentru copii

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Philips Sonicare for KidsPeriuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare for Kids Periuţă de dinţi electrică pentru copii

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Disponibil în

Aqua
Aqua
Roz
Roz
Verde
Verde
Violet
Violet

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Manuale şi documentaţie

Data Act Document

  • PDF fişier, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 143.3 kB
  • 8 August 2025

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