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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare for Kids Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Asistență
HX6322/04
HX6340
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (14)
In which countries is the Philips SonicareKids app available?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
Cum restabilesc seria de periaj în aplicaţia Sonicare for Kids?
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareAutocolante decorative pentru periuţa de dinţi
Philips SonicareBază de încărcare
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
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