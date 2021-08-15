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Încărcarea periuţelor de dinţi Sonicare
Această bază de încărcare este compatibilă cu majoritatea periuţelor de dinţi electrice Philips Sonicare şi cu dispozitivele AirFloss.
HX6350
HX6352/42
HX6350
HX6313/71
HX6340
HX6313/72
HX6322/12
HX6352/11
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
Alb
Tări europene
Lungime cablu: 95 cm
2 pini
Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.