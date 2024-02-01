Elimină delicat până la de 5 de ori mai multă placă bacteriană*

Această periuţă de dinţi electrică este prevăzută cu capul de periere W. Acesta utilizează peri denşi pentru a oferi până la de 5 ori mai multă îndepărtare a plăcii bacteriene*, în timp ce îţi tratează întreaga gură printr-o curăţare revigorantă.