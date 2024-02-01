Căutare termeni
HX4041/52
Îngrijire esenţială pentru dinţi şi gingii sănătoase
Treci la periajul electric fără efort cu Philips Sonicare seria 4000 Bucură-te de o îndepărtare a plăcii bacteriene de 5 ori mai mare decât o periuţă de dinţi manualăVezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Această periuţă de dinţi electrică este prevăzută cu capul de periere W. Acesta utilizează peri denşi pentru a oferi până la de 5 ori mai multă îndepărtare a plăcii bacteriene*, în timp ce îţi tratează întreaga gură printr-o curăţare revigorantă.
Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 31.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Este uşor să periezi prea tare, astfel încât această periuţă de dinţi Philips Sonicare are un senzor optic inteligent pentru a detecta presiunea excesivă. Dacă periezi prea tare, te va informa prin vibraţii blânde, ca un memento pentru a uşura presiunea şi a ajuta la protejarea gingiilor.
Bucură-te de o curăţare plăcută cu 4 setări de periere. Alege între modurile Gentle şi Clean şi o setare din nouă de intensitate. Fie că doreşti un pic mai multă vigoare sau accent specific pentru curăţarea ta, se poate realiza.
Programul Sonicare cu utilizare uşoară este conceput pentru cei care sunt la început în ceea ce priveşte periajul cu o periuţă de dinţi electrică. Programul îţi oferă opţiunea unei creşteri treptate şi uşoare a puterii de periere pe parcursul primelor 14 curăţări.
Contorizează-ţi timpul sesiunii cu cronometrele de curăţare Sonicare. La fiecare 30 secunde, BrushPacer te îţi va solicita să cureţi o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.
Beneficiezi de până la 21 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.
