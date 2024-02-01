Ajută la protejarea gingiilor cu senzorul nostru de presiune

Este uşor să periezi prea tare, astfel încât această periuţă de dinţi Philips Sonicare are un senzor optic inteligent pentru a detecta presiunea excesivă. Dacă periezi prea tare, te va informa prin vibraţii blânde, ca un memento pentru a uşura presiunea şi a ajuta la protejarea gingiilor.