      Philips Sonicare 2100 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

      HX4021/03

      Clasificare generală / 5
      Îngrijire esenţială pentru dinţi şi gingii sănătoase

      Treci la periajul electric fără efort cu Philips Sonicare seria 2000 Bucură-te de o îndepărtare a plăcii bacteriene de 3 ori mai mare decât o periuţă de dinţi manuală

      Philips Sonicare 2100 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

      Îngrijire esenţială pentru dinţi şi gingii sănătoase

      • Elimină delicat de 3 ori mai multă placă bacteriană
      • 2 intensităţi
      • Utilizare uşoară
      • SmartTimer şi Quadpacer
      • Durată de viaţă a bateriei de 14 zile
      Această periuţă de dinţi electrică este livrată împreună cu capul de periere InterCare. Perii extra-lungi ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene dintre dinţi şi în locurile greu accesibile.

      Sonicare Fluid Action

      Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 31.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

      Alege o experienţă ideală de curăţare

      Bucură-te de o curăţare plăcută cu 2 setări de intensitate. Alege între Mediu şi Redus. Fie că doreşti un pic mai multă vigoare sau accent specific pentru curăţarea ta, se poate realiza.

      Treci uşor la periajul electric

      Programul Sonicare cu utilizare uşoară este conceput pentru cei care sunt la început în ceea ce priveşte periajul cu o periuţă de dinţi electrică. Programul îţi oferă opţiunea unei creşteri treptate şi uşoare a puterii de periere pe parcursul primelor 14 curăţări.

      Sesiuni de periere ghidate

      Contorizează-ţi timpul sesiunii cu cronometrele de curăţare Sonicare. La fiecare 30 secunde, BrushPacer te îţi va solicita să cureţi o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.

      Durată de viaţă a bateriei de 14 zile

      Beneficiezi de până la 14 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.

      Specificaţii tehnice

      • Niveluri de intensitate

        Redusă
        Pentru dinţi şi gingii sensibile

      • Niveluri de intensitate

        Medie
        Pentru o curăţare zilnică

      • Alimentare

        Tensiune
        100-240 V

      • Specificaţii tehnice

        Baterie
        Reîncărcabilă
        Durată de funcţionare (de la Maxim la Descărcat)
        14 zile
        Consum de energie
        Standby fără afişaj <0,5 W (se ajunge automat în 1 minut)
        Tip baterie
        Litiu ION

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Roz deschis

      • Service

        Garanţie
        2 ani garanţie limitată

      • Uşor de utilizat

        Mâner
        Design ergonomic subţire
        Compatibilitate cu mânerul
        Capete de periere cu aplicare rapidă
        Indicator baterie
        Pictograma iluminată indică durata de viaţă a bateriei
        Cronometru
        SmarTimer şi QuadPacer

      • Articole incluse

        Mâner
        1 periuţă reîncărcabilă 2100
        Cap de periere
        1 cap i InterCare
        Încărcător
        1

      • Performanţă de curăţare

        Îndepărtarea plăcii bacteriene
        Elimină de până la 3 ori mai multă placă bacteriană*

      • Moduri

        Clean
        Pentru o curăţare zilnică impecabilă

      • comparativ cu o periuţă manuală

