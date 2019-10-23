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Producție oprită
HS85/44
Asigură un bărbierit precis
În fiecare an, lamele aparatului dvs. de ras Philips parcurg distanţa echivalentă înălţimii muntelui Everest... de 49 de ori! După un asemenea efort, chiar şi cele mai bune materiale îşi pot pierde din proprietăţi. Păstraţi performanţele de vârf ale aparatului dvs. de ras - înlocuiţi capetele de radere anual.
cu cartuş de schimb
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Sistemul Flex Tracker urmăreşte automat curbele feţei şi protejează împotriva iritaţiei pielii.
Capetele de bărbierit au inele de alunecare unice care permit aparatului să alunece lin pe faţă.
1.0
din 5
1
Recenzie
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy
Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy