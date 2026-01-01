Bărbierit lin, piele sănătoasă

Acest aparat de ras electric de la Philips urmează delicat contururile feţei pentru un bărbierit precis, iar inelele au un model pentru întindere şi ridicare pentru a pregăti pielea pentru un bărbierit excelent. Noua loţiune de bărbierit protejează pielea împotriva iritaţiilor.