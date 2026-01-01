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Producție oprită
HS8440/23
Dispozitiv tubular de tundere precis
Gelul NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele prin intermediul capetelor de bărbierire, catifelând în timpul bărbieririi. Balsamul conţine Natural Microtec care îţi protejează pielea împotriva iritaţiei
Urmează delicat contururile feţei pentru un bărbierit mai precis, chiar şi în zonele greu accesibile
Capetele de bărbierire au inele unice cu un model pentru întindere şi ridicare ce contribuie la un bărbierit excelent
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