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  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
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  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
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  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă
  • Bărbierit lin, piele sănătoasă

Producție oprită

NIVEAAparat de ras NIVEA FOR MEN

HS8440/23

Bărbierit lin, piele sănătoasă
Acest aparat de ras electric de la Philips urmează delicat contururile feţei pentru un bărbierit precis, iar inelele au un model pentru întindere şi ridicare pentru a pregăti pielea pentru un bărbierit excelent. Noua loţiune de bărbierit protejează pielea împotriva iritaţiilor.
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Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Bărbierit lin, piele sănătoasă

  • Dispozitiv tubular de tundere precis

Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Gelul NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele prin intermediul capetelor de bărbierire, catifelând în timpul bărbieririi. Balsamul conţine Natural Microtec care îţi protejează pielea împotriva iritaţiei

Urmează delicat contururile feţei

Urmează delicat contururile feţei

Urmează delicat contururile feţei pentru un bărbierit mai precis, chiar şi în zonele greu accesibile

Model pentru întindere şi ridicare pentru un bărbierit excelent

Model pentru întindere şi ridicare pentru un bărbierit excelent

Capetele de bărbierire au inele unice cu un model pentru întindere şi ridicare ce contribuie la un bărbierit excelent

Specificaţii tehnice

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips