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Viva Collection Storcător
Producție oprită
Asistență
HR1863/20
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Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Viva CollectionClemă (incl. balama)
Viva CollectionCorpul împingătorului
Viva CollectionCapac împingător
Viva CollectionVas de colectare a sucului, incl. inel de etanşare
Viva CollectionDuză de scurgere pentru storcător
Viva CollectionRecipient pentru pulpă de fructe
Viva CollectionCapac pentru storcător
Colecţia VivaCapac pentru storcătorul de fructe
Viva CollectionSită pentru storcător
Vas
Storcătorul meu Philips nu funcţionează