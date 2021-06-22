Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
CP0338/01
CP1322/01
CP1323/01
CP1325/01
CP1337/01
CP1338/01
CP1339/01
CP1341/01
CP9364/01
CP9367/01
800 W
Curăţare rapidă
Tub XL de 2 l
Sistem anti-picurare
Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piaţă cu funcţie de pre-curăţare. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac şi uşurează curăţarea sitei.
Storcătorul Philips este conceput să fie curăţat uşor mulţumită tehnologiei QuickClean. Curăţarea se poate face acum într-un minut graţie recipientului integrat pentru pulpă şi suprafeţelor netede.
Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul pentru pulpă al storcătorului tău de fructe de la Philips. Prin urmare, nu mai este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac. Datorită designului rotund şi suprafeţelor netede, fără unghiuri ascunse şi crăpături, pulpa este la îndemână, iar recipientul este mult mai uşor de curăţat.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Снегин
22/06/2021
Україна
Воплощение мечты о свежем Качественном Соке
Воплощение мечты. Скорость. Качество отжима. Простота в уходе. Эргономичный дизайн. Качество материала. Просто. Удобно.Просто радуюсь .Спасибо!!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
ІгорМ
03/04/2019
Україна
Хороша соковижималка для частого використання
Користуюсь цією соковижималкою вже більше двох років. Дуже гарно проявила себе з часом, практично не змінився пластик і металеві частини в чудовому стані. В основному використовую для виготовлення соку з яблук ,моркви ,буряка та інших овочів . Користуватись, а саме чавити соки, розбирати та мити достатньо легко . Ідеальна для використання в домашніх умовах для невеликих порцій соку.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/20 Соковижималка