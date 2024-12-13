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Viva Collection Storcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionStorcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător

HR1847/00

Viva Collection Storcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declartion of Conformity

  • PDF fişier, 637.1 kB
  • 13 December 2024

User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper

  • PDF fişier, 2.6 MB
  • 10 March 2024

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