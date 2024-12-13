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Procesarea alimentelor
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Viva Collection Storcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător
Producție oprită
Asistență
HR1847/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper
Element de împingere
Duză de scurgere pentru storcător
Conector
Pahar gradat
VivaRâşniţă
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