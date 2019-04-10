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Producție oprită

Viva CollectionStorcător de fructe, blender, răzătoare şi tocător

HR1847/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Varietate maximă, efort minim
Posibilităţile sunt nelimitate cu acest storcător şi blender de la Philips. Preparaţi sucuri proaspete. Preparaţi supe de casă; smoothie-uri hrănitoare şi chiar lapte de soia. Măcinaţi alune şi mirodenii. Preparaţi salate, sosuri şi paste.
Vezi toate beneficiile

Preparaţi piureuri, sucuri şi condimente sănătoase

Varietate maximă, efort minim

  • 350 W

  • 2 viteze

  • Alb/argintiu

  • Blender, tocător, râşniţă

Storcător de fructe de 350 W cu 2 opţiuni de viteză pentru fructe moi şi tari

Storcător de fructe de 350 W cu 2 opţiuni de viteză pentru fructe moi şi tari

Recipient pentru pulpă transparent de 500 ml

Recipient pentru pulpă transparent de 500 ml

Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform gamei de setări oferite.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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