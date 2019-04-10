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Producție oprită
350 W
2 viteze
Alb/argintiu
Blender, tocător, râşniţă
Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă
Amestecă la viteze şi grade diferite, conform gamei de setări oferite.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач