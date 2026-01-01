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Producție oprită
HQ8150/16
Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparativ cu capetele de bărbierit rotative standard.
Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
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