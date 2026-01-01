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  • Pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ8150/16

Pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis
Capetele de bărbierit avansate Speed-XL oferă o suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare* pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparat cu capetele de bărbierire rotative standard.
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suprafaţă de bărbierit cu 50% mai mare

Pentru un bărbierit mai rapid şi mai precis

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparativ cu capetele de bărbierit rotative standard.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Specificaţii tehnice

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