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  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ7380/16

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Eficient şi confortabil
Acest aparat de ras este echipat cu sistemul unic de tăiere precis. Acesta are capete de bărbierire delicate, cu spaţii pentru bărbierirea firelor lungi şi micro-orificii unice concepute pentru a prinde şi cele mai mici fire. De asemenea, aparatul de ras este complet lavabil.
Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Eficient şi confortabil

  • Încărcare rapidă

  • Husă de călătorie

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Capete de bărbierit confortabile

Capete de bărbierit confortabile

Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.

Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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