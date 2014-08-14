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Producție oprită
HQ7340/16
Sistem de tăiere precis
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.
4.5
din 5
4
Recenzii
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver