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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ7340/16

4.5
| (4) Recenzii
Eficient şi confortabil
Acest aparat de ras de la Philips este echipat cu sistemul unic Precision Cutting. Acesta are capete de bărbierire foarte înguste, cu spaţii pentru bărbierirea firelor lungi şi micro-orificii unice concepute pentru a prinde şi cele mai mici fire. De asemenea, aparatul de ras este complet lavabil.
Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Eficient şi confortabil

  • Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Capete de bărbierit confortabile

Capete de bărbierit confortabile

Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

4

Recenzii

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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