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Producție oprită
HQ7330/19
cu spuma NIVEA FOR MEN
Tehnologia Ultra Glide a spumei de bărbierit oferă un bărbierit electric revigorant şi precis
Bărbieritul la duş economiseşte timp şi vă oferă senzaţia proaspătă de bărbierit umed.
3.7
din 5
3
Recenzii
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Cumpărător verificat
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek