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  • Senzaţie proaspătă de bărbierire
  • Senzaţie proaspătă de bărbierire
  • Senzaţie proaspătă de bărbierire
  • Senzaţie proaspătă de bărbierire

Producție oprită

NIVEAAparat de bărbierit electric

HQ7330/19

3.7
| (3) Recenzii
Senzaţie proaspătă de bărbierire
Utilizaţi aparatul de bărbierit uscat pentru un bărbierit confortabil, sau cu spuma NIVEA FOR MEN pentru o senzaţie proaspătă de bărbierire
Vezi toate beneficiile

Bărbierit confortabil, care reîmprospătează cu fineţe

Senzaţie proaspătă de bărbierire

  • cu spuma NIVEA FOR MEN

Spumă de bărbierit Ultra Glide

Spumă de bărbierit Ultra Glide

Tehnologia Ultra Glide a spumei de bărbierit oferă un bărbierit electric revigorant şi precis

Utilizare umedă

Utilizare umedă

Bărbieritul la duş economiseşte timp şi vă oferă senzaţia proaspătă de bărbierit umed.

Rade chiar şi cele mai scurte fire

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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