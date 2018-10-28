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Producție oprită
Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru tunderea perciunilor şi a mustăţii.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver