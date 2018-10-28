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  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ7310/16

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Eficient şi confortabil
Acest aparat de ras complet lavabil de la Philips îți permite să îl clătești sub robinet după fiecare utilizare. Te poți baza pe o bărbierire confortabilă şi eficientă în fiecare zi.
Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Eficient şi confortabil

Lamă de tuns pop-up cu arc

Lamă de tuns pop-up cu arc

Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru tunderea perciunilor şi a mustăţii.

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

05/08/2014

Polska

Polska

Rewelacyjna

Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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