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Producție oprită
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Aparatul de ras Philips rezistent la apă poate fi clătit uşor la robinet.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ7180 Електробритва
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ7180 Електробритва