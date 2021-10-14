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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ7180/16

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Eficient şi confortabil
Acest aparat de ras este echipat cu sistemul unic de tăiere precis. Acesta are capete de bărbierire delicate, cu spaţii pentru bărbierirea firelor lungi şi micro-orificii unice concepute pentru a prinde şi cele mai mici fire. De asemenea, aparatul de ras este complet lavabil.
Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Eficient şi confortabil

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Aparat de ras lavabil

Aparatul de ras Philips rezistent la apă poate fi clătit uşor la robinet.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

14/10/2021

Україна

Україна

Чудово!

Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ7180 Електробритва

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ7180 Електробритва

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