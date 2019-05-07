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Producție oprită
Lama de tuns lată este ideală pentru îngrijirea favoriţilor şi a mustăţii.
Aparatul de ras Philips rezistent la apă poate fi clătit uşor la robinet.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ7140 Електробритва
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ7140 Електробритва