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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

HQ6990/16

5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Perfect, chiar şi pe gât
Un bărbierit eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Flex & Float este combinat cu lamele Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Lame Lift&Cut

Perfect, chiar şi pe gât

  • Flex & Float cu capete CloseCut

  • Utiliz fără fir 35 min/încărc 1 oră

  • Lamă de tuns pop-up

Lamele Lift & Cut ridică firele de păr pentru un bărbierit precis

Sistemul cu lame duble Lift & Cut ridică firele de păr pentru a le tăia confortabil

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Flex & Float se adaptează liniilor feţei şi gâtului

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin

35+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră

35+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră

Vei beneficia de peste 35 de minute timp de bărbierire, care înseamnă aproximativ 14 bărbieriri, după o oră de încărcare. Conectează-l la priză timp de 3 minute şi vei beneficia de suficientă energie pentru un bărbierit.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-612375

Recenzii

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2013

Polska

Polska

produkt doskonały

to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Avantaje

За

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

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