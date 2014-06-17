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Producție oprită
Flex & Float cu capete CloseCut
Utiliz fără fir 35 min/încărc 1 oră
Lamă de tuns pop-up
Sistemul cu lame duble Lift & Cut ridică firele de păr pentru a le tăia confortabil
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului pentru un bărbierit mai fin
Vei beneficia de peste 35 de minute timp de bărbierire, care înseamnă aproximativ 14 bărbieriri, după o oră de încărcare. Conectează-l la priză timp de 3 minute şi vei beneficia de suficientă energie pentru un bărbierit.
Premii
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
borys360
17/06/2014
Polska
Maszynka godna zaufania
Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
jurek58
10/11/2013
Polska
produkt doskonały
to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Avantaje
За
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління